आठवें वेतन आयोग ने शुरू किया कर्मचारियों की मन की थाह लेना,  उत्तराखंड में उम्मीदें और आपत्तियां जानी

Eighth Pay Commission : आठवें वेतन आयोग ने केंद्र और राज्य कर्मियों की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन आदि अधिकारियों के सामने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सातवें वेतनमान की विसंगतियों को गिनाया। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई भी ऑनलाइन जुड़ीं। कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही केंद्र-राज्य के बीच सुविधाओं के अंतर को समाप्त करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना के साथ ही यूपीएस को नुकसानदायक बताया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय ने एक राष्ट्र एक वेतन एक पेंशन नीति लागू करने पर जोर दिया। कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय विकास भत्ता एक तय राशि के बजाय बेसिक पे का 10 से 15 प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के लिए विशेष कठिन सेवा भत्ता देने के साथ ही बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी भी दी जानी चाहिए।