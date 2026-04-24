दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर: 12 किमी का ‘ग्रीनफील्ड बाईपास’ तैयार, अब शहर में घुसे बिना पहुंचेंगे मंजिल

यह नया मार्ग देहरादून शहर के मुख्य ट्रैफिक को बाहर ही बाहर डायवर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फोर-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड बाईपास झाझरा क्षेत्र से शुरू होकर पांवटा साहिब-बल्लूपुर मार्ग (NH-7) को जोड़ेगा। इसके बाद यह आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास सीधे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में मिल जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चालू होते ही सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया, विकासनगर और पांवटा साहिब जाने वालों को शहर के भीतर फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यह मार्ग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा।