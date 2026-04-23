चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर खाई में गिरी बस, अंतिम संस्कार से लौट रहे 8 लोगों की मौत

हादसा चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर नैल गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना स्थल पर ही 8 लोगों ने दम तोड़ दिया था। खाई इतनी गहरी थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और शवों को निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दो घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।