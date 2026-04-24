Weather Forecast : आज से हफ्ते भर झमाझम बारिश की चेतावनी,  उत्तराखंड में आंधी-वज्रपात का भी अलर्ट

Weather Forecast : बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों को मौसम बड़ी राहत दे सकता है। बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से उत्तराखंड गर्मी चरम पर पहुंच गई है। राज्य के यूएस नगर, हरिद्वार, देहरादून आदि जिलों में भीषण गर्मी से लोग बेहाल है। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाकों में दिन में चटख धूप मुश्किलें पैदा करने लगी है। हालांकि पहाड़ में सुबह-शाम मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ में जंगलों में आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। साथ ही प्राकृतिक स्रोतों में जलस्तर कम होने से पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी हैं। बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इधर, मौसम को लेकर आईएमडी ने खुशखबरी दी है। आईएमडी के मुताबिक, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। वहीं, 25, 26 और 27 अप्रैलको हरिद्वार और यूएस नगर छोड़ राज्य के शेष सभी जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही राज्य में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। बारिश और बर्फबारी का असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। इससे बढ़ती गर्मी पर ब्रेक लगने की संभावना है। साथ ही पहाड़ में वनाग्नि की घटनाओं में कमी आने के भी आसार हैं।