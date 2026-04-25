उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी, 10वीं में अक्षय गोपाल, तो 12वीं में गीतिका पंत और उधम सिंह ने किया टॉप

इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में अक्षय गोपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित एमपी हिन्दू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षय गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उनकी इस सफलता से रामनगर शहर और उनके विद्यालय में जश्न का माहौल छा गया है। परिवार और शिक्षक गर्व महसूस कर रहे हैं।