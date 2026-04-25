UBSE Result 2026: लड़कियों का दबदबा बरकरार, 12वीं में 96% पास, गीतिका और सुशीला ने किया टॉप

UBSE Result 2026:उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने 25 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए। इस घोषणा के साथ ही राज्य के लाखों छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया। परीक्षार्थी अब आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें उनका नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, विषयवार अंक, कुल अंक, डिविजन और अंतिम परिणाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।