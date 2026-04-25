Uttarakhand Board Result: हाईस्कूल में अक्षत, इंटर में गीतिका-सुशीला रही टॉप; 23 हजार बच्चे हुए फेल, देखें टॉपर्स की लिस्ट

Uttarakhand Board Result Update: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने शनिवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। रिजल्ट की औपचारिक घोषणा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की मौजूदगी में की गई। परिणाम जारी होते ही छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।