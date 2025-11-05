सीएम बोले… संस्कृति और डेमोग्राफी की सुरक्षा के लिए लेते रहेंगे कड़े फैसले, कांग्रेस पर भी किए प्रहार

CM's Speech in the Assembly:सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में आगे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को धामी ने विस्तार से राज्य के 25 साल के सफर को ब्योरा रखा। आज उत्तराखंड में न तो किसी घोटालेबाज को संरक्षण मिलता है, न किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा जाता है। उन्होंने दोहराया कि वह राष्ट्रवादी हैं और लगातार सख्त फैसले लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर 2000 से वर्तमान तक सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से राज्य के विकास को गति देने का काम किया। भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। इसके बाद सीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मदरसा शब्द से आपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी संस्थान में राष्ट्रविरोधी गतिविधियां और आतंक की फैक्ट्रियां चलेंगी, उस हर संस्थान से मुझे आपत्ति है। हमारी सरकार ऐसी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि सरकार ने राज्यहित में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा सत्र आज तीसरे दिन चलेगा। पहले कार्य मंत्रणा समिति में सोमवार और मंगलवार का ही समय तय हुआ था। मंगलवार शाम को दोबारा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन बुधवार को भी चलाने का निर्णय लिया। इसी को देखते हुए आज सार्वजनिक अवकाश के बावजूद उत्तराखंड सचिवालय खुला है।