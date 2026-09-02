2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Janmashtami 2026 : श्रीकृष्ण के जीवन में कैसे छिपा है रोज के दुखों का समाधान

Janmashtami 2026 : संघर्ष, दुख, कष्ट से भरा रहा भगवान श्रीकृष्ण का जीवन, हर परिस्थिति से आगे बढ़ने की दी सीख
3 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Sep 02, 2026

get solution to your sorrows from the life of shri krishna

श्रीकृष्ण के जीवन से पाएं दुखों का समाधान : फोटो सोर्स : AI Grok

Janmashtami : 4 सितंबर को जन्माष्टमी है यानि भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य दिवस। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अ​ष्टमी तिथि को मनाए जानेवाले इस पर्व पर हम कृष्णजी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। वे विष्णुजी के अवतार हैं। श्रीकृष्ण ने श्रीमदभगवतगीता के माध्यम से विश्व को निष्काम कर्म का महान संदेश दिया। सच्चाई तो यह है कि उनका पूरा जीवन ही संदेशमय है। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई कहते हैं कि आम व्यक्ति जहां छोटी मोटी समस्या से परेशान हो उठता है, जरा से दुख या कष्ट से घबरा जाता है वहीं श्रीकृष्ण का तो संपूर्ण जीवन ही बेहद विपरीत परिस्थितियों में गुजरा था। जन्म लेते ही मां-पिता से अलग होने से लेकर गांधारी के शाप के कारण आपसी संघर्ष में अपने वंश के विनाश तक के साक्षी बने। हालांकि उथलपुथल भरी जिंदगी में श्रीकृष्ण हमेशा समभाव बने रहे, तमाम सुख दुख में समान रूप से रहे। वस्तुत: उनके जीवन में हमारे दिन प्रतिदिन के सभी दुखों का समाधान भी छिपा है।

श्रीकृष्ण के जीवन के प्रमुख दुख और संघर्ष

कारागृह में जन्म:

श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में कारागृह में हुआ था। कंस ने उनके माता-पिता (देवकी और वसुदेव) को यहां कैद कर रखा था।

मां-पिता के पास नहीं रह सके:

भगवान कृष्ण कभी भी अपने माता-पिता के साथ नहीं रह सके थे। उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद ने पाला।

बचपन से ही जान का खतरा:

कंस ने जन्म लेते ही श्रीकृष्ण को मारने की कोशिश की। उनकी जान लेने के लिए विषैली पूतना जैसी कई आसुरी शक्तियों को भेजा।

राधा से बिछोह:

राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य था। श्रीकृष्ण को न केवल वृंदावन और गोप-गोपियों को बल्कि अपनी अनन्य राधा को भी हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा।

महाभारत युद्ध का विनाश:

श्रीकृष्ण को महाभारत जैसे भयंकर युद्ध और उससे हुए विनाश का साक्षी बनना पड़ा। हालांकि इसे टालने की उन्होंने भरसक कोशिश की, शांति दूत भी बने पर फिर भी यह महायुद्ध हुआ।

वंश नाश:

अवतारी पुरुष होने बाद भी श्रीकृष्ण को अपनी आंखों के सामने ही अपने वंश का विनाश होते देखना पड़ा। गांधारी के शाप के कारण आपसी संघर्ष में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया।

दुखों के समाधान के श्रीकृष्ण के मुख्य सूत्र

श्रीकृष्ण के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि दुख कभी भी, किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने हर परिस्थिति में कर्तव्य-पालन का संदेश दिया, दुखों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। श्रीकृष्ण के संपूर्ण जीवन से यही सीख मिलती है कि हर दुख या संकट के समय धैर्य बनाए रखें और कर्म करते रहें। हर समस्या का समाधान, सही दृष्टिकोण में छिपा है। ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन में खुश रहने के कई तरीके बताए:

अतीत को भूलें, हर हाल में वर्तमान में जिएं:
श्रीकृष्ण ने कहा, अतीत में क्या हुआ इसे भूल आएं। पुरानी बातें याद रखने वाला कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ पाता है। वर्तमान में जिएं, हर पल का आनंद लें।

परिवर्तन को स्वीकार करें:
परिवर्तन, जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करें।

सुख-दुख में समभाव रखें:
सुख दुख आते जाते रहेंगे, जिंदगी में उतार-चढ़ाव क्षणिक व अस्थायी हैं। इन्हें समभाव से जिएं। सुख में ज्यादा प्रसन्न न हों, कष्ट या दुख दर्द को भी इसी भाव से सह जाएं। इससे मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।

मनुष्य को कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए आप जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को स्वीकारें।

आलोचना से बचें: भगवान कृष्ण ने मोह माया और सांसारिक भ्रम जाल से मुक्त रहने को कहा। अगर जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी भी बात की शिकायत न करें।

अहंकार और विकारों को त्यागें:
श्रीकृष्ण ने लोभ-लालच, मोह, क्रोध और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्यागने की बात कही। इससे जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

40 दिनों तक करें आराधना, घर बैठे पैसा दिला सकती है मां ललिता की कृपा

ये भी पढ़ें
मां ललिता

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 11:21 am

Published on:

02 Sept 2026 11:21 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Janmashtami 2026 : श्रीकृष्ण के जीवन में कैसे छिपा है रोज के दुखों का समाधान

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Janmashtami 2026 : विवाह में आ रही बाधा हो सकती है समाप्त, जन्माष्टमी पर शुरु करें कात्यायनी साधना

विवाह बाधा समाप्त कर सकती है जन्माष्टमी पर कात्यायनी साधना
धर्म/ज्योतिष

26 साल में चौथी बार महासंयोग, हरतालिका तीज-गणेश चतुर्थी एक साथ, जानें घर पर कैसे करें गणपति बप्पा की स्थापना

hartalika teej ganesh chaturthi puja bhog
धर्म-कर्म

Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें शुभ रंग और जरूरी संकेत

aaj ka rashifal 2 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Hal Shashti : संतान के कष्ट दूर करने के लिए रखा जाता यह व्रत, बढ़ सकती है सुख-समृद्धि

balaram bhakti hal shashthi fast on September 2
धर्म-कर्म

Janmashtami 2026: जानें लड्डू गोपाल को लगाए कौनसा भोग? ज्योतिषाचार्य ने बताई पूजा विधि

janmashtami laddu gopal bhog krishna puja vidhi
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.