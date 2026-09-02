Janmashtami 2026 : श्रीकृष्ण के जीवन में कैसे छिपा है रोज के दुखों का समाधान

Janmashtami : 4 सितंबर को जन्माष्टमी है यानि भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य दिवस। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अ​ष्टमी तिथि को मनाए जानेवाले इस पर्व पर हम कृष्णजी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। वे विष्णुजी के अवतार हैं। श्रीकृष्ण ने श्रीमदभगवतगीता के माध्यम से विश्व को निष्काम कर्म का महान संदेश दिया। सच्चाई तो यह है कि उनका पूरा जीवन ही संदेशमय है। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई कहते हैं कि आम व्यक्ति जहां छोटी मोटी समस्या से परेशान हो उठता है, जरा से दुख या कष्ट से घबरा जाता है वहीं श्रीकृष्ण का तो संपूर्ण जीवन ही बेहद विपरीत परिस्थितियों में गुजरा था। जन्म लेते ही मां-पिता से अलग होने से लेकर गांधारी के शाप के कारण आपसी संघर्ष में अपने वंश के विनाश तक के साक्षी बने। हालांकि उथलपुथल भरी जिंदगी में श्रीकृष्ण हमेशा समभाव बने रहे, तमाम सुख दुख में समान रूप से रहे। वस्तुत: उनके जीवन में हमारे दिन प्रतिदिन के सभी दुखों का समाधान भी छिपा है।