Janmashtami 2026 : श्रीकृष्ण के जीवन में कैसे छिपा है रोज के दुखों का समाधान

श्रीकृष्ण के जीवन से पाएं दुखों का समाधान : फोटो सोर्स : AI Grok
Janmashtami : 4 सितंबर को जन्माष्टमी है यानि भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य दिवस। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जानेवाले इस पर्व पर हम कृष्णजी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। वे विष्णुजी के अवतार हैं। श्रीकृष्ण ने श्रीमदभगवतगीता के माध्यम से विश्व को निष्काम कर्म का महान संदेश दिया। सच्चाई तो यह है कि उनका पूरा जीवन ही संदेशमय है। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई कहते हैं कि आम व्यक्ति जहां छोटी मोटी समस्या से परेशान हो उठता है, जरा से दुख या कष्ट से घबरा जाता है वहीं श्रीकृष्ण का तो संपूर्ण जीवन ही बेहद विपरीत परिस्थितियों में गुजरा था। जन्म लेते ही मां-पिता से अलग होने से लेकर गांधारी के शाप के कारण आपसी संघर्ष में अपने वंश के विनाश तक के साक्षी बने। हालांकि उथलपुथल भरी जिंदगी में श्रीकृष्ण हमेशा समभाव बने रहे, तमाम सुख दुख में समान रूप से रहे। वस्तुत: उनके जीवन में हमारे दिन प्रतिदिन के सभी दुखों का समाधान भी छिपा है।
कारागृह में जन्म:
श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में कारागृह में हुआ था। कंस ने उनके माता-पिता (देवकी और वसुदेव) को यहां कैद कर रखा था।
मां-पिता के पास नहीं रह सके:
भगवान कृष्ण कभी भी अपने माता-पिता के साथ नहीं रह सके थे। उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद ने पाला।
बचपन से ही जान का खतरा:
कंस ने जन्म लेते ही श्रीकृष्ण को मारने की कोशिश की। उनकी जान लेने के लिए विषैली पूतना जैसी कई आसुरी शक्तियों को भेजा।
राधा से बिछोह:
राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य था। श्रीकृष्ण को न केवल वृंदावन और गोप-गोपियों को बल्कि अपनी अनन्य राधा को भी हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा।
महाभारत युद्ध का विनाश:
श्रीकृष्ण को महाभारत जैसे भयंकर युद्ध और उससे हुए विनाश का साक्षी बनना पड़ा। हालांकि इसे टालने की उन्होंने भरसक कोशिश की, शांति दूत भी बने पर फिर भी यह महायुद्ध हुआ।
वंश नाश:
अवतारी पुरुष होने बाद भी श्रीकृष्ण को अपनी आंखों के सामने ही अपने वंश का विनाश होते देखना पड़ा। गांधारी के शाप के कारण आपसी संघर्ष में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया।
श्रीकृष्ण के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि दुख कभी भी, किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने हर परिस्थिति में कर्तव्य-पालन का संदेश दिया, दुखों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। श्रीकृष्ण के संपूर्ण जीवन से यही सीख मिलती है कि हर दुख या संकट के समय धैर्य बनाए रखें और कर्म करते रहें। हर समस्या का समाधान, सही दृष्टिकोण में छिपा है। ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन में खुश रहने के कई तरीके बताए:
अतीत को भूलें, हर हाल में वर्तमान में जिएं:
श्रीकृष्ण ने कहा, अतीत में क्या हुआ इसे भूल आएं। पुरानी बातें याद रखने वाला कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ पाता है। वर्तमान में जिएं, हर पल का आनंद लें।
परिवर्तन को स्वीकार करें:
परिवर्तन, जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करें।
सुख-दुख में समभाव रखें:
सुख दुख आते जाते रहेंगे, जिंदगी में उतार-चढ़ाव क्षणिक व अस्थायी हैं। इन्हें समभाव से जिएं। सुख में ज्यादा प्रसन्न न हों, कष्ट या दुख दर्द को भी इसी भाव से सह जाएं। इससे मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।
मनुष्य को कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए आप जैसे हैं, वैसे ही अपने आप को स्वीकारें।
आलोचना से बचें: भगवान कृष्ण ने मोह माया और सांसारिक भ्रम जाल से मुक्त रहने को कहा। अगर जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी भी बात की शिकायत न करें।
अहंकार और विकारों को त्यागें:
श्रीकृष्ण ने लोभ-लालच, मोह, क्रोध और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्यागने की बात कही। इससे जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
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