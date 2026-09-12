अलगाव था पर पत्नी की मौत पर छलक उठे जज्बात, इंदौर में दोनों बेटियों के भी नहीं थम रहे आंसू

Indore News : इंदौर की होटल में ब्यूटीशियन महिला की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। उसके कारोबारी दोस्त दीपक खंडेलवाल ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसके पत्नी और बच्चों को शुक्रवार को थाने बुलाया था। दबाव बढ़ने पर दीपक खंडेलवाल खुद ही थाने पहुंच गया। इस बीच मामले में अभी किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही केस दर्ज किया जाएगा। इधर घटना में सामाजिक और पारिवारिक संवेदना भी उजागर हुई। महिला का पति करीब एक साल से अलग रह रहा था पर उसे मृत देख आंसुओं के माध्यम से जज्बात छलक उठे। दोनों बेटियों का भी रो रोकर बुरा हाल हो चुका है।