12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

घर से चलकर घर तक पहुंचने का एक ही नेटवर्क, इंदौर से हो रही शुरुआत

CM Accessible Transport Service : मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में 'डोर-टू-डोर' ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तैयार, मेट्रो से कनेक्टिविटी और उतरते ही बाइक-टैक्सी की सुविधा।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 12, 2026

CM Accessible Transport Service

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में 'डोर-टू-डोर' ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तैयारी (फोटो सोर्स: AI Generated)

Indore News : 25 सितंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को सिर्फ नई बसों की शुरुआत के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार सार्वजनिक परिवहन को 'घर से घर तक' वाले पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार कर रही है यानी घर से चलकर बस स्टॉप तक कैसे पहुंचेगा, बस कब आएगी, बस में टिकट कैसे मिलेगा, सफर के दौरान सुरक्षा कैसे होगी, जरूरत पड़ने पर मदद कैसे मिलेगी और बस या मेट्रो से उतरने के बाद अंतिम पड़ाव तक कैसे पहुंचेगा। इन सभी कड़ियों वाला एक नेटवर्क होगा।

नई व्यवस्था में बसें जीपीएस और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) से जुड़ी रहेंगी। यात्री मोबाइल के जरिए बस की लाइव लोकेशन और उसके पहुंचने का अनुमानित समय जान सकेगा। इससे बस स्टॉप पर अनिश्चित इंतजार कम करने की कोशिश होगी।

मोबाइल फोन बनेगा सफर का साथी

पूरे सिस्टम में मोबाइल फोन आधारित सुविधाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डिजिटल टिकटिंग के जरिए यात्री टिकट खरीदने और किराया भुगतान कर सकेगा। यानी सफर शुरू होने से पहले ही टिकट की व्यवस्था मोबाइल से पूरी करने की दिशा में काम होगा। बसों में लगे जीपीएस और आइटीएमएस से संचालन की निगरानी भी की जाएगी।

बसों की सुरक्षा का भी कनेक्शन

बस के अंदर सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाने की योजना है। आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन से मदद मांग सकेगा। वहीं आइटीएमएस के जरिए बस की लोकेशन और संचालन पर निगरानी रहेगी। चालक- परिचालक की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखी जाएगी। महिलाओं के लिए 'पिंक ' बाइक-टैक्सी को भी बढ़ावा देने की योजना है। इससे महिला यात्रियों के लिए अंतिम दूरी तय करने का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा।

22 रूट पर बस सेवा की तैयारी, इंदौर से शुरुआत

22 रूट पर बस सेवा शुरू करने की योजना है, जिसकी शुरुआत इंदौर से होगी। इसमें इंदौर-ग्वालियर, इंदौर-खंडवा और इंदौर-बुरहानपुर रूट शामिल हैं। वर्तमान में इंदौर से ग्वालियर 30, खंडवा 80, बुरहानपुर 40 और अन्य रूट पर करीब 1200 बसें संचालित हैं। निजी ऑपरेटरों से प्रस्ताव बुलाए गए हैं, कुछ प्रस्ताव मिल भी चुके हैं। योजना में इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। बस ऑपरेटर का कहना है कि फिलहाल इन रूट पर नई बसे आने से उनके सामने नया संकट खड़ा हो जाएगा। वह सरकार को टैक्स और टोल पर भी रुपए दे ही रहे हैं इसके साथ ही अब से उन्हें रॉयल्टी भी देना पड़ेगा।

एमपी में 50 लाख की रिश्वत का खेल! नारकोटिक्स अधिकारी के आवास पर CBI छापा

ये भी पढ़ें
CBI Raid

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 01:46 pm

Published on:

12 Sept 2026 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / घर से चलकर घर तक पहुंचने का एक ही नेटवर्क, इंदौर से हो रही शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोबाइल रिपेयरिंग के बाद व्यापारी के खाते से उड़े सवा लाख, इंदौर में सामने आ रही ठगी की अजीब वारदातें

Indore Cyber Fraud
इंदौर

अलगाव था पर पत्नी की मौत पर छलक उठे जज्बात, इंदौर में दोनों बेटियों के भी नहीं थम रहे आंसू

इंदौर में ब्यूटीशियन की मौत पर परिजन बेहद दुखी हैं
इंदौर

श्रीलंका की डॉग का इंदौर में मोतियाबिंद ऑपरेशन, इलाज के खर्च ने भी चौंकाया

dog cataract
इंदौर

‘छात्रों की गूंज’ के लिए IDA मैदान तैयार, राहुल गांधी की टीम ने इंदौर में संभाला मोर्चा

chhatron ki goonj
इंदौर

MP में 25 सितंबर से शुरू होगी सरकारी बस सेवा, जानें क्या होगा खास

MP Government Bus Service
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.