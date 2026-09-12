ऐन वक्त पर खुला एयरबैग और बच गए चार लोग, इंदौर में 50 फीट नीचे गिरी थी SUV

Indore SUV Accident: राजेंद्र नगर इलाके में देर रात रेलवे ओवर ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से जा रहा एसयूवी वाहन अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट नीचे गिरा। वाहन में दो युवक और दो युवती सवार थे। ऐन मौके पर एयर बैग खुल जाने से मामूली चोटें आई और उनकी जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में थे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।