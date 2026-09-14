Indore news: राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ‘पट्टों की गूंज’, 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देगी सरकार

Indore news: एमपी के इंदौर शहर में जेन जी को साधने के लिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर को छात्रों की गूंज का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले इंदौर में पट्टों की गूंज होगी। मोहन सरकार स्वामित्व योजना में 50 लाख पट्टे बांटेगी जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को इंदौर से होगी। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी न्योता दिया गया है। इंदौर में सियासी माहौल गर्माया हुआ है। 19 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। वे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे, जिसके लिए अब तक दो लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इंदौर तो ठीक आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में छात्रों को लाया जाएगा। इसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार 17 सितंबर को इंदौर में बड़ा आयोजन करने जा रही है।