रिश्वत लेने में इंदौर की महिला कर्मचारी सबसे आगे, 2 हजार से 1 लाख तक लेते पकड़ाईं

इंदौर के बाद भोपाल में 4, जबलपुर में 3 और ग्वालियर में 2 महिला अधिकारी - कर्मचारियों के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई सामने आई। रीवा, सीधी, सागर, उज्जैन और मंदसौर में एक-एक मामला दर्ज हुआ। इससे साफ है कि, शिकायतों पर कार्रवाई किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रही। 2 हजार से 1 लाख तक की रकम मांगी इंदौर के मामलों में रिश्वत की रकम 2 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक रही। उपलब्ध मामलों में जिला परियोजना अधिकारी शीला एक लाख रुपए लेते ट्रैप हुई थीं।