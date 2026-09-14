‘मेरे बेटों को क्या हो गया…’ बच्चों के चेहरे सहलाते हुए रोती रही मां, सागर में गहरे पानी में समा गए सगे भाई

कैंट थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में गुरुवार को भी ऐसे ही एक हादसे में दो सगे भाइयों का निधन हो गया था। जहां खेलते-खेलते दो सगे मासूम भाई मनरेगा के तहत खोदी गए गड्ढे में डूब गए और उनका निधन हो गया। भागीरथ बंसल का बड़े बेटा 8 वर्षीय कार्तिक और 3 वर्षीय मुक्कू खेलते-खेलते भैंसा गांव के उस क्षेत्र में पहुंच गए, जहां गड्ढा था। गड्ढा में बरसात का पानी भरा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोनों भाई गड्ढा के पास पहुंचे तो फिसलकर गड्ढे में गिर गए। परिजन बच्चों को खोजते रहे, जब ग्रामीणों ने गड्ढे में खोजबीन की तो पानी में दोनों बच्चों मिले। मामले में कैंट पुलिस ने मर्ग कायम किया और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।