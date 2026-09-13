शराब कांड: फरार आरोपी शिवांजय राजपूत का एनकाउंटर,पुलिस की गोली लगते ही गिर पड़ा

Sagar Scandal : सागर के बंडा के चर्चित जहरीली शराब कांड में लंबे समय से फरार चल रहे ₹30 हजार के इनामी अवैध शराब तस्कर शिवांजय राजपूत (21) को सागर पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। बहरोल थाना क्षेत्र के कठुआ नाला से सटे बीहड़ जंगलों में तड़के हुई इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस बल पर ताबड़तोड़ तीन फायर झोंक दिए। मामले में सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इधर जीतू पटवारी ने सागर और आसपास मिलावटी शराब से 100 मौत होने का आरोप लगाया था।