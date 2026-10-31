भिंड में करवाचौथ की रात पत्नी ने रखा व्रत, कार खरीदकर घर आ रहा था पति, रास्ते में ही थम गई सांसें

इस परिवार के लिए यह हादसा दोहरा दुख लेकर आया है। परिजनों के मुताबिक, नीतेश के एक भाई की भी कुछ साल पहले करवाचौथ के दिन निधन हो गया था। अब परिवार के सबसे बड़े बेटे नीतेश के भी दुनिया छोड़ देने से अपनों को फिर गहरे सदमे में डाल दिया है। नीतेश अपने पीछे पत्नी पिंकी, चार साल की बेटी और दो साल के बेटे को छोड़ गया है। पिता के निधन से अनजान मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता और पति को खोने का दर्द पिंकी के लिए असहनीय हो गया है। घर में बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर अब चिंता का माहौल है।