सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़े थे एमपी के आईएएस आशीष तिवारी, ​हासिल की ऑल इंडिया 6 वीं रैंक

IAS Ashish Tiwari : कटनी में दिवाली की रात हुए एक हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने बाकायदा हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की बात स्वीकार की। हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी चर्चा में आ गए। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी हैं। आशीष तिवारी ने करीब एक साल पहले कटनी कलेक्टर का पदभार संभाला था। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। आशीष तिवारी ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2015 में ऑल इंडिया 6 वीं रैंक हासिल की थी। वे आईएएस टीना डाबी के बैचमेट थे जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया था।