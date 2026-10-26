एमपी में कैसे पूरा होगा डॉक्टर बनने का सपना ! मेडिकल कॉलेजों की 62 सीटों पर 13,876 दावेदार

प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रेज जीएमसी भोपाल की एकमात्र खाली सीट पर है, जहां पर 944 विद्यार्थी एडमिशन की लाइन में हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में एमबीबीएस की 38 सीटें खाली है, जिसके लिए 12069 आवेदन प्राप्त हुए है, यानी प्रत्येक सीट पर लगभग 317 विद्यार्थियों ने दावा किया है। बीडीएस की 24 सीटों के लिए 1807 च्वाइस फिलिंग दर्ज की गई है, जिसमें औसतन प्रति सीट करीब 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ आवेदनों में से 13345 आवेदन यानी 96.1 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासी, वहीं 531 आवेदन अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के हैं।