Indore Dahod Rail Line: टनल में फंसी ट्रेन तो यात्रियों को बचाएगा ‘रेस्क्यू सॉफ्ट’, खतरे से बच सकेंगे यात्री

Indore news: ट्रेन सुरंग के भीतर हो और अचानक आग लग जाए या धुआं उठे तो यात्रियों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती होती है। ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंदौर-दाहोद रेल लाइन की निर्माणाधीन टनल में रेस्क्यू सॉफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुरक्षित जगह के साथ इमरजेंसी टेलीफोन, ऑक्सीजन सपोर्ट और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं रहेंगी। जरूरत पडऩे पर यात्रियों को लिफ्ट की मदद से बाहर निकालने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है यानी संकट के समय यात्रियों को सिर्फ बचाव दल के पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंदौर से धार के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से यह टनल अहम है। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस टनल का निर्माण अंतिम दौर मे है। ट्रैक का काम पूरा होने के बाद अब शेष हिस्से में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। टनल का निर्माण पूरा होने के बाद यहां रेल संचालन की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा।