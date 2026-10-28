अर्नब तूफान का असर: कटनी में बदला मौसम, बूंदाबांदी से बढ़ी किसानों की चिंता

मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान कटाई में जुटे हैं। ऐसे समय में तेज बारिश होने से खेतों में खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद खेतों या खलिहानों में रखी धान भी प्रभावित हो सकती है। फसल भीगने से गुणवत्ता खराब होने और अनाज के नुकसान की आशंका है। यदि बारिश के कारण खेतों में पानी भरता है, तो कटाई और उपज को सुरक्षित रखने का काम भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किसानों की नजर अब मौसम के अगले कुछ दिनों के रुख पर टिकी हुई है।