कटनी कलेक्ट्रेट के पास अधूरी पड़ी सड़क पर हादसा, पत्थर से टकराते ही 10 फीट उछलकर पलटी कार

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के झिंझरी इलाके में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय से थोड़ी दूरी पर स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने अधूरे सड़क निर्माण के बीच एक बारि फिर बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर रखे बड़े पत्थरों से टकराने के कारण एक तेज रफ्तार बोलेरो कार करीब 10 फीट उछलकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि, हादसे वाली कार क्रमांक एमपी 21 टीए 1075 में चालक अकेला ही सवार था। गनीमत रही कि, हादसे में चालक सुरक्षित बच गया। घटना के बाद इलाके में सड़क निर्माण में देरी और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।