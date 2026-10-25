‘विजयराघवगढ़ में माफिया विधायक का राज’, संजय पाठक पर जीतू पटवारी का सीधा हमला

जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक संजय पाठक ने आदिवासियों की जमीन छीनी है और सरकार के 500 करोड़ रुपए बकाया हैं। पटवारी ने दावा किया कि मामले में अदालत में केस चल रहा है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायक कब तक मुख्यमंत्री के पैर पकड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दो साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कथित खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बकाया राशि वसूलने और आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।