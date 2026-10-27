Katni Crime: PM Modi की मिठाई खिलाते AI फोटो दिखाकर जीता भरोसा, कमीशन के लालच देकर खाली किया बैंक खाता

ट्रक कटनी पहुंचने के बाद जालसाज ने ट्रांसपोर्टर से ट्रक मालिक का मोबाइल नंबर लिया और सीधे हितेश नारायण मेहता से बातचीत शुरू कर दी। उसने 90 हजार रुपए भाड़ा तय किया और कहा कि वह खाते में डेढ़ लाख रुपए भेज रहा है। इसमें से कमीशन सहित अन्य भुगतान करने होंगे, इसलिए कुछ राशि उसे वापस कर दी जाए और बाकी रकम भाड़े के रूप में रख ली जाए। जालसाज की बातों पर भरोसा कर ट्रक मालिक ने 55 हजार रुपए उसके बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलते ही आरोपी ने मोबाइल फोन बंद कर लिया। काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर ट्रक मालिक को ठगी का एहसास हुआ। उसने तत्काल ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर पूरी जानकारी दी।