इंदौर में गरबा पंडालों में अंडर कवर एजेंट की एंट्री, लहंगा-चुन्नी और मेकअप में पहचानना मुश्किल

एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि बाणगंगा और हीरानगर थाना क्षेत्र में 100 से अधिक गरबा पांडाल और आयोजन चल रहे है। यहां आने वाली महिलाएं, युवतियों की सुरक्षा के लिए अंडरकवर एजेंट की तर्ज पर थाने की महिला पुलिसकर्मी गरबे की पोशाक में आयोजनों में घूम रही है। यह पता लग रही है कि आयोजनों में कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति तो नहीं घूम रहा। आयोजनों की सुरक्षा के लिए गुरुवार रात करीब 8 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इनके साथ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी जाते हैं जो इनके कुछ ही दूरी पर रहते हैं। यदि इस दौरान कोई बदमाश हरकत करता नजर आया तो टीम उसे तत्काल मौके पर पकड़ेगी।