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इंदौर में गरबा पंडालों में अंडर कवर एजेंट की एंट्री, लहंगा-चुन्नी और मेकअप में पहचानना मुश्किल

Garba Pandals Undercover Police: आम महिलाओं और युवतियों की तरह तैयार होकर गरबा पंडालों में पहुंच रहीं अंडर कवर एजेंट, मनचलों और अपराधी तत्वों पर पैनी नजर।
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इंदौर

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Shailendra Sharma

Oct 16, 2026

Indore Garba Pandals Undercover Police

navratri garba security undercover agent women police lahenga, गरबा पंडाल में अंडरकवर महिला पुलिसकर्मी (Source-Patrika)

Indore Garba Pandals Undercover Police: मां दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्रि में हर कोई मां दुर्गा की भक्ति में लीन है, मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में में भी नवरात्रि में जगह-जगह दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं और गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। इन गरबा आयोजनों में अंडर कवर एजेंट भी आम पब्लिक के साथ घूम रही हैं। पुलिस की ये अंडर कवर एजेंट गरबा में शामिल होने वाली महिलाओं, युवतियों की सुरक्षा के तैनात की गई हैं जो कि आयोजन स्थल पर मनचलों और अपराधी किस्म के लोगों पर नजर रखती हैं।

मेकअप में पहचाना मुश्किल !

गरबा आयोजनों में अंडर कवर एजेंट के तौर पर तैनात की गईं महिला पुलिसकर्मियों को पहचानना काफी मुश्किल है। दरअसल ये महिला पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में नहीं बल्कि आम युवतियों या महिलाओं की तरह लहंगा-चुन्नी पहनकर मेकअप कराकर गरबा आयोजनों में पहुंच रही हैं। आयोजन स्थल पर जैसे ही इन एजेंट को कुछ संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आती है वो तुरंत अपनी टीम को संपर्क करती हैं और कुछ ही देर में पुलिस टीम संबंधित स्थान पर पहुंच जाती है।

हर किसी पर अंडर कवर एजेंट्स की नजर

एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि बाणगंगा और हीरानगर थाना क्षेत्र में 100 से अधिक गरबा पांडाल और आयोजन चल रहे है। यहां आने वाली महिलाएं, युवतियों की सुरक्षा के लिए अंडरकवर एजेंट की तर्ज पर थाने की महिला पुलिसकर्मी गरबे की पोशाक में आयोजनों में घूम रही है। यह पता लग रही है कि आयोजनों में कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति तो नहीं घूम रहा। आयोजनों की सुरक्षा के लिए गुरुवार रात करीब 8 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इनके साथ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी जाते हैं जो इनके कुछ ही दूरी पर रहते हैं। यदि इस दौरान कोई बदमाश हरकत करता नजर आया तो टीम उसे तत्काल मौके पर पकड़ेगी।

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Updated on:

16 Oct 2026 04:31 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में गरबा पंडालों में अंडर कवर एजेंट की एंट्री, लहंगा-चुन्नी और मेकअप में पहचानना मुश्किल

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