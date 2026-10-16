इफको कंपनी की बोरी, प्रिंट भी असली जैसा और बेच रहे नकली डीएपी, किसान भी बिना जांच के ले रहे महंगे दामों पर

बीना. रबी सीजन में किसानों को डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। साथ ही खाद लेने के लिए ई-टोकन बुक करना होगा। डीएपी खाद की कमी के चलते कुछ लोग नकली खाद बेच रहे हैं और किसान भी बिना किसी जांच के महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं, जबकि इससे फसलों को कोई लाभ नहीं होगा।

नकली खाद बेचने वालों ने इफको कंपनी की बोरी प्रिंट कराई हैं, जो असली खाद की बोरी जैसी दिखती है, लेकिन उसमें नकली खाद भरा हुआ है। कंपनी की बोरी होने पर किसान आसानी से भरोसा कर यह खाद 2000 रुपए बोरी तक में ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी बोवनी के लिए खाद की जरूरत है। किसानों की मजबूरी के चलते शहर में बड़ी मात्रा में यह खाद बेचे जाने की आशंका है, जो दूसरे शहरों से लाया जा रहा है। दो मामले सामने आने के बाद अब कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को बिना ई-टोकन के खाद न लेने की सलाह दे रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। डीएपी की जगह गोदाम और बाजार में दुकानों में दूसरे खाद उपलब्ध हैं, उन्हें लेने की सलाह दी जा रही है।