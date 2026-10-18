Sagar Crime: युवती को रात में घर के बाहर बुलाया, वो बोली- सबको सच बता देगी, खुद को बचाने उसे मारा

आरोपी अजय ने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर की रात वो युवती से मिलने के लिए उसके घर गया था, वहां उसने युवती को घर के बाहर बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए। इसी दौरान परिजन की नींद खुल गई और वो युवती को खोजने लगे, युवती घबरा गई और अजय से कहा कि शादी कर लेते हैं। अजय पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात युवती से छिपाई थी, युवती के शादी करने की बात कहने पर उसने सच युवती को बता दिया। जिस पर युवती ने उससे कहा कि वो परिजन को सबकुछ बता देगी। इसके बाद आरोपी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और उसके कपड़े भी कुएं में फेंककर भागकर अपने टेंट में जाकर सो गया। सुबह वो छुट्टी लेकर घर भाग गया था।