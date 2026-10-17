Sagar Crime: ‘शादीशुदा तो नहीं हो, धोखा तो नहीं दोगे?…’ पर्ची से शुरू हुई बात, बढ़ी नजदीकियां, फिर निर्वस्त्र हालत में मिला युवती का शव

जब पुलिस ने परिजनों से विस्तृत पूछताछ की तो परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती थी, जिससे तकनीकी साक्ष्य या कॉल डिटेल जैसी जानकारियां जुटाना पुलिस के लिए असंभव साबित हो रहा था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की सुई मृतका के घर के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर टिकी। पुलिस को यह संदेह हुआ कि इस मामले में आसपास काम कर रहे मजदूर शामिल हो सकते हैं। इस दिशा में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर कार्यरत 30 से अधिक मजदूरों से पूछताछ की। पुलिस ने उपस्थिति पंजी में पाई गई संदिग्ध अनुपस्थितियों और विसंगतियों के आधार पर पुलिस ने दो मुख्य संदिग्धों को चिन्हित कर लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। इन दो संदिग्धों में से पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है। युवक रीवा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।