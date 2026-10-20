दशानन का सागर भ्रमण: शहर की 10 बुराइयां, जिन्हें अच्छाई में बदलना जरूरी है

सबेरा होवै बारो हतो तो रावण महाराज से कई के अब हमें काम पे जाने हैं। मनो आठ बुराई तो तुमने ढूंढ लईं, लेकिन नौवीं-दसवीं बुराई ईष्र्या और अंहकार तो बता नई पाए। इस बार रावण हंसई परो, और कहन लगो, तुम सागर बारौं ने जा अच्छी बात है कि सबरी बुराई देखवे के बाद भी दूसरन से पूछत फिरत हो। तुमाए नेतन हो लगत है, वे जो कै रए बोई सब सई है। ऐसे घमंड कौनऊ को नई चलो। नेतन के छर्रा-कटोरी की तो कइओ का। कौऊ हों तुमाई बातें अच्छी नई लग रईं, तो ऊपे पुलिस से मुकदमा दर्ज करवा देहो। जिन नेतन खौं तुमने सब कछु सौंप रखो है, राजा जैसो बनाके पांछे फिरत हो, भइया-बड्डे-मालक और न जाने का-का कहत हो, उनमें तो देखो कूट-कूटके अहंकार भरो है। अगर जै अहंकार छोड़के संगै आ जाते तो सागर में कछु कमी ने रह जाती। ईरखा (ईष्र्या) और अहंकार छूट जाए, ऐसी प्रार्थना करो और जाओ, ई बार भगवान श्रीराम से कइयो के हमाए संगै एक तीर इनके अहंकार को खतम करवै चला दएं। तबई सागर को बेड़ा पार हुइए। टीम ने कहा- गुरु! तुमने तो आंखें खोल दईं। फिर रावण से जैराम जी बोलके अच्छाई की जीत की प्रार्थना के साथ वापसी की गेल धरी।