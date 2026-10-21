बीना जंक्शन पर शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, अब कंप्यूटर की निगरानी में होगा ट्रेनों का सुरक्षित संचालन

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था है, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर और विशेष सुरक्षा सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेनों के लिए रास्ता निर्धारित किया जाता है। जब किसी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक या लूप लाइन पर ले जाना होता है, तब सिस्टम यह यह तय करता है कि संबंधित कांटे सही स्थिति में हों और रास्ता सुरक्षित हो। इसके बाद ही ट्रेन के लिए सिग्नल की अनुमति दी जाती है। इससे गलत दिशा में ट्रेन जाने या परस्पर विरोधी मार्गों पर ट्रेनों के आने की आशंका कम होती है।