Gwalior Truck Accident : ग्वालियर में सीएम मोहन यादव, हो सकता है बड़ा फैसला

इस दर्दनाक हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लेते हुए झांसी रोड के सिटी एसपी को हटाने के साथ साथ तीन थाना प्रभारियों समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गवाने वालों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। वहीं, कलेक्टर रुचिका चौहान ने मामले में अपर कलेक्टर की निगरानी में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए 7 दिनों में घटना के कारणों की स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है।