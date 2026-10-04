उमंग सिंघार बोले- अपनी ही सरकार से परेशान भाजपा विधायक, केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर करेंगे भूख हड़ताल

Dhar News : मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद नगर के अंतर्गत आने वाली धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर बीते लंबे समय से नगर में फैली जन समस्याओं, नगरीय प्रशासन की लापरवाही और विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। जन समस्याओं पर ठोस समाधान न होने से त्रस्त हो चुके विधायक ने आगामी 9 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के बंगले के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला ले लिया है। अब इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।