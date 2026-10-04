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उमंग सिंघार बोले- अपनी ही सरकार से परेशान भाजपा विधायक, केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर करेंगे भूख हड़ताल

Umang Singhar Statement : धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले में उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि, मध्यप्रदेश में आखिर चल क्या रहा है?
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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 04, 2026

Umang Singhar Statement

कालू सिंह की नाराजगी पर उमंग सिंघार का बयान (फोटो सोर्स: kalu singh thakur and umang singhar facebook)

Dhar News : मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद नगर के अंतर्गत आने वाली धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर बीते लंबे समय से नगर में फैली जन समस्याओं, नगरीय प्रशासन की लापरवाही और विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। जन समस्याओं पर ठोस समाधान न होने से त्रस्त हो चुके विधायक ने आगामी 9 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के बंगले के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला ले लिया है। अब इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

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Updated on:

04 Oct 2026 03:49 pm

Published on:

04 Oct 2026 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / उमंग सिंघार बोले- अपनी ही सरकार से परेशान भाजपा विधायक, केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर करेंगे भूख हड़ताल

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