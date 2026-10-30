पिता दे रहे कब्जेदारों को नोटिस, बेटी कब्जे बचाने की करेगी पैरवी, भोपाल में डैम के आसपास 96 अवैध निर्माण

अधिवक्ता अक्षरा लिखार ने एनजीटी के समक्ष इंटरवीनर के तौर पर जो आवेदन दिया उसमें कुछ और नए पक्षकार जोड़े हैं। डॉ. पांडे के मूल आवेदन में 9 पक्षकार थे। एनजीटी के निर्देश पर डॉ. पांडे ने 9 और पक्षकार जोड़े थे। इस तरह पक्षकारों की संख्या 18 हो गई। लेकिन 30 सितंबर के आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने इंटरवीनर का आवेदन स्वीकार कर निर्देश दिया कि उसमें दर्ज 8 और प्रतिवादी जोड़े। इसके साथ इन प्रतिवादियों को दो सप्ताह में जवाब और आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी गई। लेकिन इंटरवीनर ने जो आवेदन दिया था, उसकी जांच में कई पक्षकारों के खसरा नंबर ही गलत है। एक ही खसरा नंबर दो पक्षकारों के सामने अलग-अलग गांवों में लिख दिया गया। इसके साथ खसरा दस्तावेज, स्थल के फोटो, विवादित व्यवसायिक संपत्तियों के कब्जे की प्रकृति या सीमा का भी प्रमाण नहीं दिया। नए पक्षकारों के पते भी उनके घर के दिए गए। विवादित संपत्ति के नहीं दिए। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच की मांग की है।