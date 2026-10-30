भोपाल में फिर से शुरू होगी ‘स्मार्ट रेंट बाइक सर्विस’ ! बनेंगे बाइक स्टेशन और रूट

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 साल पहले लांच की गई स्मार्ट रेंट बाइक सर्विस फिर शुरू होगी। हालांकि इस पर संशय है क्योंकि एक तो ट्रैक पूरी तरह टूट चुका है, वहीं दूसरी ओर इस पर अतिक्रमण भी हो चुका है। बहरहाल आइएसबीटी में चार्टर्ड कंपनी के स्टोर में रखी हुई इन साइकिलों को इस बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित किया जाएगा। सबसे पहले नर्मदापुरम साइकिल ट्रैक के स्टैंड रीडिवेलप कर यहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत साइकिलों को पहले की तरह किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाएगी।