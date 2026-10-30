30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

आज कहीं भी अचानक पहुंच सकते हैं सीएम मोहन यादव, सभी जिलों के कलेक्टर अलर्ट

CM surprise visit: जनविश्वास अभियान (CM Jan Vishwas Abhiyan) के मद्देनजर शुक्रवार को सीएम मोहन यादव किसी भी जिले का औचक दौरा कर सकते है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिलों के कलेक्टरों से मैदान में रहने का आदेश जारी किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Updated: 30 Oct 2026, 7:32 AM IST

cm surprise visit district collectors alert jan vishwas abhiyan

CM Jan Vishwas Abhiyan: किसी भी जिले में अचानक पहुंच सकते हैं सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स- Patrika)

CM surprise visit:मध्य प्रदेश जनविश्वास अभियान (CM Jan Vishwas Abhiyan) के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पहला औचक दौरा शुक्रवार को होगा। वे किसी भी जिले में अचानक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उक्त दौरे को गोपनीय रखने का प्रयास किया है, हालांकि सभी जिलों के कलेक्टरों को एक दिन पहले गुरुवार को कह दिया था कि वे अपने-अपने जिलों में मैदान में रहें। जन विश्वास अभियान की मंशा के अनुरूप जिले के अफसर जनता के पास जाएं, उनकी मुश्किलों को सुनें और दूर करें। असल में जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को हुई थी।

इसमें मंत्री, तय किया किया था था कि कि मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव और विभागों के एसीएस, पीएस, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और जिलों के जिला स्तर के अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार जनता के बीच जाएंगे। उन्हें सुनेंगे, मौके पर उनकी मुश्किलों मुश्किलों को को हल हल करेंगे। इस अनुरूप मुख्यमंत्री जिलों में पहुंचे, मंत्रियों ने भी जाना शुरू किया। अफसर भी गए। 6 महीने तक उक्त प्रारूप में ही जनविश्वास अभियान को आगे बढ़ाना था लेकिन सरकार ने बीच में ही निर्णय लिया और मुख्यमंत्री ने तय किया कि वे जिलों मैं औचक औचक पहुंचकर केंद्र व केंद्र व राज्य की योजनाओं की प्रगति देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे, ताकि सरकार को और अधिक वास्तविकता पता चल सके।

सीधा संवाद, फीडबैक और फिर कार्रवाई

सीएम जिस भी जिले में उतरेंगे, वहां जनता व जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, करेंगे, फीडबैक प लेंगे। गंभीर फीडबैक मिलने पर उसका अलग टीमों से परीक्षण कराएंगे, खामी मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

MP BJP युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 19 जिलों में नई टीम को जिम्मेदारी, संगठन में आए नए चेहरे

ये भी पढ़ें
mp bjym new district presidents list shyam tailor

पहले ये होता था…

मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सप्ताह पहले संबंधित कलेक्टर को बताया जाता था कि मुख्यमंत्री उनके जिले में जनविश्वास शिविर करेंगे। इस आधार पर की कलेक्टर के स्तर पर तैयारियां जाती थी, संवाद के लिए सीएम हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों पर शिकायत कर चुके लोगों को संवाद के लिए चुना जाता था, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों से प्रत्यक्ष मिलते थे, उनकी बात सुनते थे और अफसरों की गलती मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा में किए गए जनविश्वास अभियान के बाद कई अफसरों व कर्मियों पर गाज भी गिर चुकी है।

भोपाल में राष्ट्रगान गाकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया विरोध, महिला प्रदर्शनकारियों से बर्ताव पर भड़के उमंग सिंघार

ये भी पढ़ें
Umang Singhar Questioned

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 7:32 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आज कहीं भी अचानक पहुंच सकते हैं सीएम मोहन यादव, सभी जिलों के कलेक्टर अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP BJP युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 19 जिलों में नई टीम को जिम्मेदारी, संगठन में आए नए चेहरे

mp bjym new district presidents list shyam tailor
भोपाल

भोपाल में राष्ट्रगान गाकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया विरोध, महिला प्रदर्शनकारियों से बर्ताव पर भड़के उमंग सिंघार

Umang Singhar Questioned
भोपाल

धुंधलापन होने के साथ ‘ब्रेन स्ट्रोक’ के है ये 5 खतरनाक लक्षण, न करें इग्नोर, जानें भोपाल के डॉक्टरों की राय

ब्रेन स्ट्रोक, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

कैंसर से ‘जबड़ा’ गंवाने वाले मरीजों को राहत, भोपाल एम्स में 3डी टैक्नीक से होगी सर्जरी, नहीं बदलेगा चेहरा

जबड़े का कैंसर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

MP में राज्यसभा सीट पर हरदीप पुरी के नाम पर बवाल, उमंग सिंघार बोले- क्यों थोपा जा रहा एपस्टीन से जुड़ा व्यक्ति

mp rajya sabha election hardeep puri umang singhar epstein files
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.