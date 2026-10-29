भोपाल में राष्ट्रगान गाकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया विरोध, महिला प्रदर्शनकारियों से बर्ताव पर भड़के उमंग सिंघार

उमंग सिंघार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि, प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के अभ्यर्थियों का भोपाल में प्रदर्शन। नियुक्ति मांगने वाले शिक्षकों पर भाजपा सरकार लाठियां बरसा रही है! दो-दो परीक्षाएं पास कर मेरिट में जगह बनाने वाले प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के अभ्यर्थी पिछले दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र देने के बजाय भाजपा सरकार उन्हें पुलिस की लाठियां और प्रताड़ना दे रही है।'