‘सरकारी दफ्तर में सब सेट है, 1 करोड़ का लोन पक्का’, भोपाल के बाप-बेटे ने 7 लोगों को लगाया 26 लाख का चूना

आरोपी प्रमोद उर्फ आनंद पराते और उसका बेटा राहुल पराते भोपाल के मिसरोद स्थित यमन सहारा स्टेट कॉलोनी 11 मील के पास के निवासी हैं। पीड़ितों की शिकायत के अनुसार, आरोपी आनंद पराते ने खुद को रसूखदार बताते हुए गारंटी दी थी कि वह शासन की योजना के तहत एक-एक करोड़ रुपए का लोन और बकरी पालन केंद्र का लाइसेंस मंजूर करवा देगा। इसके लिए उसने किसानों से उनकी कृषि भूमि के खसरा, खतौनी और डायवर्सन जैसे अहम दस्तावेज भी ले लिए। किसानों को विश्वास में लेने के लिए उसने कहाकि सरकारी दफ्तरों में कमीशन देना पड़ता है। यह कमीशन की राशि उसने खुद नकद ली और अपने बेटे राहुल के मोबाइल पर यूपीआई के जरिए ट्रांसफर करवाई।