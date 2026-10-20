चार दिन से 600 एमएम की मुख्य लाइन फूटी, हजार बिस्तर अस्पताल में फायर टैंकरों से पहुंचा पानी

ग्वालियर. आमखो मैन रोड पर चार दिन पहले फूटी 600 एमएम व्यास की मुख्य पंपिंग लाइन अब वार्ड 45, 55, 56 और 59 के रहवासियों के साथ जेएएच अस्पताल के लिए बड़ा संकट बन गई है। लाइन फूटने के बाद से कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित है, लेकिन चार दिन बाद भी व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकी। सोमवार को हालात ऐसे रहे कि हजार बिस्तर अस्पताल और जेएएच की बिल्डिंग में फायर टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ा। दूसरी ओर वार्डों के लोग बोरवेल और हैंडपंप से पानी भरने के साथ अपने पैसे से टैंकर मंगाने को मजबूर हैं। जिस क्षेत्र में शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल स्थित है, वहां मुख्य पेयजल लाइन फूटने के बाद चार दिन तक जलापूर्ति सामान्य नहीं होना निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या सामने आने के बावजूद स्थानीय पार्षद, कार्यपालन यंत्री और अन्य जिम्मेदार अधिकारी इसका स्थायी समाधान नहीं करा पाए हैं।