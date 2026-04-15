एमपी को झुलसाएंगी राजस्थान की गर्म हवाएं, 42 डिग्री पार हुआ पारा, हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में 42.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी हिस्सों में औसतन 3.2 डिग्री और पूर्वी क्षेत्रों में करीब 4.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पचमढ़ी को छोड़कर लगभग सभी जिलों में तापमान 39 डिग्री से लेकर 41 डिग्री के बीच दर्ज हुआ।