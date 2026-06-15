30 लाख लगाकर करोड़ों के सपने टूटे, फाइनेंस कंपनी निकली धोखेबाज, 5 पर FIR

आरोप है कि ग्राहकों के ई-मेल और पासवर्ड अपने कब्जे में रखकर ट्रेडिंग कन्फर्मेशन भी कंपनी द्वारा स्वयं किए जाते थे। जांच के बाद पुलिस ने दर्ज कि या मामला थाना प्रभारी बुढ़ार विनय सिंह गहरवार के माध्यम से की गई प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कंपनी के सुखनंदन यादव, मुकेश यादव, सरोज यादव व एजेंट विजय पाल एवं मोहश्मद अमीम के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी।