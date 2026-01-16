‘कॉल गर्ल’ के झांसे में फंसे कॉलेज छात्र, वाट्सऐप पर फोटो देखकर गंवाए हजारों

Call Girl Scam: नए साल में साइबर अपराधियों ने युवाओं को ठगने का नया तरीका अपनाया है। आरोपियों ने इंदौर एस्कॉर्ट सर्विस और कॉल गर्ल के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस गिरोह ने खासतौर पर कॉलेज छात्रों को निशाना बनाया है। मामला सामने आने के बाद साइबर क्राइम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने जांच शुरू कर दी है।