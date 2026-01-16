16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘कॉल गर्ल’ के झांसे में फंसे कॉलेज छात्र, वाट्सऐप पर फोटो देखकर गंवाए हजारों

MP News: नए साल की शुरुआत में साइबर ठगों ने कॉल गर्ल के नाम पर खतरनाक जाल बिछाया। फर्जी वेबसाइट, वाट्सऐप फोटो और क्यूआर भुगतान से कॉलेज छात्रों को निशाना बनाकर हजारों रुपये उड़ा लिए गए। पुलिस जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jan 16, 2026

call girl scam with college students fake escort service website cyber fraud mp news

call girl scam with college students in indore (फोटो- Patrika.com)

Call Girl Scam: नए साल में साइबर अपराधियों ने युवाओं को ठगने का नया तरीका अपनाया है। आरोपियों ने इंदौर एस्कॉर्ट सर्विस और कॉल गर्ल के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस गिरोह ने खासतौर पर कॉलेज छात्रों को निशाना बनाया है। मामला सामने आने के बाद साइबर क्राइम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी अनुसार, आरोपियों ने इंदौर के नाम से एस्कॉर्ट सर्विस की वेबसाइट (Fake Escort Service Website) बनाई थी, जो अब तक पुलिस की नजर से बची हुई थी। वेबसाइट पर सैकड़ों युवतियों की फोटो व प्रोफाइल अपलोड की गई थीं, साथ ही कॉल और वाट्सऐप नंबर दिए थे। वेबसाइट पर 'ऑन डिमांड कॉल गर्ल सर्विस' उपलब्ध कराने का दावा किया जाता था। (mp news)

युवतियों की फोटो भेजकर बनाया विश्वास

वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करने पर एजेंट वाट्सऐप के जरिए करीब 30 युवतियों की फोटो भेजता था। फोटो पसंद करने के बाद ग्राहक से होटल पूछा जाता था और दावा किया जाता था कि युवती को उसी स्थान पर भेज दिया जाएगा।

10 ट्रांजेक्शन में ठगी रकम, खाते ब्लाक

एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, छात्रों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने गूगल पर 'इंदौर एस्कॉर्ट सर्विस एंड कॉल गर्ल' सर्च किया था, जिसके बाद उन्हें वेबसाइट व नंबर मिला। वाट्सऐप पर फर्जी फोटो भेज 10 ट्रांजेक्शन में करीब 75 हजार रुपए ठग लिए। जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई थी, उन्हें ब्लॉक कर दिया है।

ऑनलाइन पेमेंट के बाद शुरू होती ठगी

फोन पर डील तय होने के बाद एजेंट कॉल गर्ल की सर्विस के लिए प्रति घंटे 3 से 6 हजार रुपए की दर तय करता था। इसके बाद क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान करवाया जाता था। भुगतान होते ही अलग-अलग बहानों से बार-बार ट्रांजेक्शन करवाए जाते और अंततः संपर्क बंद कर दिया जाता था। (mp news)

ये भी पढ़ें

बड़ी खुशखबरी! MPPSC ने 1832 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानिए इंटरव्यू की तारीख
भोपाल
MPPSC Doctor Recruitment interview for 1832 Posts mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 11:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘कॉल गर्ल’ के झांसे में फंसे कॉलेज छात्र, वाट्सऐप पर फोटो देखकर गंवाए हजारों

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर कार पर पलटा ट्राला, बाल-बाल बचा परिवार

indore
इंदौर

इंडिया और न्यूजीलैंड टीम पहुंची इंदौर, हेड कोच गौतम गंभीर ने किए महाकालेश्वर दर्शन

India and Newzealand teams in Indore gautam gambhir in mahakal
इंदौर

MP में बड़ी ‘रेल लाइन’ के लिए पटरी बिछाने का काम शुरू, जमीन अधिग्रहण होगा पूरा

Track Laying started for Manmad-Indore Rail Line Construction Land Acquisition MP News
इंदौर

मणिकर्णिका घाट तोड़फोड़ को लेकर MP में बढ़ा गुस्सा, प्रियंका गांधी ने भी जाहिर की आपत्ति

Dhangar community angry Manikarnika Ghat Demolition Varanasi Bulldozer Action priyanka gandhi mp news
इंदौर

Bhagirathpura Case: इंदौर में 24वीं मौत, हाईकोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच टकरार

24th death in Indore Contaminated Water Crisis MP High Court hearing Bhagirathpura Case
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.