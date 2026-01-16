16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बड़ी खुशखबरी! MPPSC ने 1832 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानिए इंटरव्यू की तारीख

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वर्षों से चली आ रही डॉक्टरों की कमी अब खत्म होने वाली है। एमपी पीएससी की मेगा भर्ती, मैनेजमेंट और तकनीकी नियुक्तियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो गई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 16, 2026

MPPSC Doctor Recruitment interview for 1832 Posts mp news

MPPSC Doctor Recruitment interview for 1832 Posts (फोटो- Patrika.com)

MPPSC Doctor Recruitment: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) द्वारा 1832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू (Interview) की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ग्रामीण और जिला स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। इस भर्ती के बाद जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। (MP News)

सहायक तकनीकी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

वहीं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत सहायक तकनीकी परीक्षा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 22 जनवरी को इंदौर और भोपाल में ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। 17 रिक्त पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

अस्पताल प्रबंधक परीक्षा के परिणाम घोषित

इधर, एमपीपीएससी ने अस्पताल प्रबंधक (MPPSC Hospital Manager Recruitment Exam) के 68 पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए जल्द ही साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि अस्पताल प्रबंधकों की नियुक्ति से शासकीय अस्पतालों की व्यवस्थाएं, संसाधन प्रबंधन और मरीज सेवाओं में सुधार आएगा।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 67 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र जारी होने की संभावना है। परिणाम आने के बाद इंटरव्यू की तारीखें घोषित की जाएंगी। इन अधिकारियों की नियुक्ति से खाद्य गुणवत्ता, मिलावट रोकने और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में निगरानी मजबूत होगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में बड़ी ‘रेल लाइन’ के लिए पटरी बिछाने का काम शुरू, जमीन अधिग्रहण होगा पूरा
इंदौर
Track Laying started for Manmad-Indore Rail Line Construction Land Acquisition MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 04:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खुशखबरी! MPPSC ने 1832 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानिए इंटरव्यू की तारीख

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ladli Behna Yojana- आज लाड़ली बहनों के खाते में आएगी 32वीं किस्त, सीएम करेंगे 1836 करोड़ ट्रांसफर

cm mohan yadav will transfer Ladli Behna Yojana 32nd Installment today mp news
भोपाल

बड़ी सौगात: MP में 90 दिन में पता चलेंगी बीमारियां, बनेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

MP Regional AI Impact Conference-2026 Two AI Centers of Excellence in mp news
भोपाल

ADR Report: 2014-2024 के बीच चुने गए MP के 6 सांसदों की संपत्ति कितनी बढ़ी, टॉप पर कौन?

ADR Report of 6 mps
भोपाल

कॉलेज के गेट पर युवती को छेड़ना पड़ा भारी, छात्रों ने अधमरा होने तक पीटा

bhopal news
भोपाल

मध्यप्रदेश में ’19 दिनों’ तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

MP Budget Session 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.