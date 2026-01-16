बड़ी खुशखबरी! MPPSC ने 1832 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानिए इंटरव्यू की तारीख

MPPSC Doctor Recruitment: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) द्वारा 1832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू (Interview) की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।