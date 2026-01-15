15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

एमपी में महिलाओं की जमीन हड़पने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार

mp news: कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उसने फर्जीवाड़ा कर दो आदिवासी महिलाओं की पैतृक भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Jan 15, 2026

panna

congress leader arrested for grabbing tribal women land

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना में आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्जीवाड़ा कर दो आदिवासी महिलाओं की पैतृक भूमि अपने नाम कराने के आरोप में गुरुवार सुबह पुलिस ने श्रीकांत दीक्षित को उसके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में दो अन्य आरोपी अनुपम त्रिपाठी पिता रामलखन त्रिपाठी निवासी नगर सुधार न्यास इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना और जैतुपुरा निवासी राजाराम की तलाश जारी है।

फर्जी बेटे का खेल, बहनों की जमीन हड़पी

मामले की शिकायत आदिवासी महिला संतोष रानी निवासी तखोरी तहसील शाहनगर थाना रैपुरा ने 25 सितंबर 2025 को कोतवाली थाना पन्ना में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पिता का निधन हो चुका है और माता नेत्रहीन हैं। परिवार में वे केवल दो बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। बावजूद इसके ग्राम जैतुपुर निवासी एक व्यक्ति को फर्जी रूप से उनका भाई बताकर ग्राम मनौर स्थित उनकी पैतृक भूमि का नामांतरण करा लिया गया। शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना द्वारा कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित ने अपने मित्र अनुपम त्रिपाठी के साथ मिलकर जैतुपुरा निवासी राजाराम को फर्जी रूप से बहनों का भाई और माता-पिता का पुत्र दर्शाया। इसके आधार पर खसरा नंबर 148/4 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और नामांतरण कराया गया।

राजस्व जांच में फर्जीवाड़ा साबित

एसडीएम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता और उनके परिजनों के शपथ पत्रों में साफ तौर पर लिखा है कि पिता की केवल दो पुत्रियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। निकट संबंधियों और साक्षियों के शपथ पत्रों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा खातेदार की मृत्यु दर्शाते हुए फर्जी पुत्र के नाम नामांतरण की प्रविष्टि की गई। जांच में यह भी सामने आया कि इस फर्जीवाड़े के लिए राजाराम को 35 हजार रुपये दिए गए थे। इसके बाद 9 नवंबर 2020 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीकांत दीक्षित और अनुपम त्रिपाठी के पक्ष में भूमि का नामांतरण स्वीकृत कर लिया गया।

ये भी पढ़ें

शादी के 17 दिन बाद प्रेमी ‘चाचा’ के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 07:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / एमपी में महिलाओं की जमीन हड़पने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में देवर ने भाभी के भाई को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष

पन्ना

नेशनल हाईवे-39 पर फूटा किसानों का गुस्सा! लगाया 5 किलोमीटर लंबा जाम

panna-news
पन्ना

बड़ी सौगात: MP के जंगल के बीच बनेगा फ्लाईओवर, सड़क से दिखेगी सुंदर घाटी

New Flyover construction on Pawai bypass stunning views mp news
पन्ना

NH-39 पर भीषण हादसा, पेड़ में जा घुसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार

Horrific Accident
पन्ना

एमपी में बेखौफ बदमाश, दो सरकारी कर्मचारियों को किया लहूलुहान

panna
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.