एमपी में महिलाओं की जमीन हड़पने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार

मामले की शिकायत आदिवासी महिला संतोष रानी निवासी तखोरी तहसील शाहनगर थाना रैपुरा ने 25 सितंबर 2025 को कोतवाली थाना पन्ना में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पिता का निधन हो चुका है और माता नेत्रहीन हैं। परिवार में वे केवल दो बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। बावजूद इसके ग्राम जैतुपुर निवासी एक व्यक्ति को फर्जी रूप से उनका भाई बताकर ग्राम मनौर स्थित उनकी पैतृक भूमि का नामांतरण करा लिया गया। शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना द्वारा कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित ने अपने मित्र अनुपम त्रिपाठी के साथ मिलकर जैतुपुरा निवासी राजाराम को फर्जी रूप से बहनों का भाई और माता-पिता का पुत्र दर्शाया। इसके आधार पर खसरा नंबर 148/4 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और नामांतरण कराया गया।