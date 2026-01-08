एमपी में महिला से 5 लोगों ने रातभर किया गैंगरेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
mp crime: मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी महिला को ढाबा मालिक सहित उसके चार साथियों ने काम के बहाने बुलाकर रातभर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित महिला ने सिराली थाने में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। घटना की जानकारी लगते ही एसपी शशांक, खिरकिया एसडीओपी रॉबर्ट गिरवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने ढाबा संचालक और उसके एक साथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि खूदिया गांव के पास स्थित ढाबे का संचालक आनंद राजपूत मंगलवार शाम को ढाबे पर काम करने का कहकर उसे अपने साथ ले गया था। जब वह ढाबे पर पहुंची तो वहां पर उसके चार अन्य साथी शराब के नशे में मौजूद थे। जब मैंने उनसे कहा कि क्या काम करना है तो उन्होंने कहा कि अभी काम देते हैं। इसके बाद पांचों लोगों ने पकड़कर उसे जबरन शराब पिलाई। जब उसने विरोध किया तो पाचों आरोपी उसे उठाकर ढाबे के पास के खेत में बनी झोपड़ी में ले गए और रातभर उसके साथ गैंगरेप किया। जब सुबह उसे होश आया तो वह झोपड़ी से भागकर अपने घर पहुंची।
पीड़िता ने बताया कि जब वो घर पहुंची तो उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जिसके कारण वह अपने भाई को घटना के बारे में बता नहीं पाई थी। पीड़िता ने मोबाइल को चार्ज किया और अपने भाई से संपर्क कर अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया। उसके भाई ने उसे मोबाइल फोन से 112 डायल कर पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो महिला ने पांचों आरोपियों द्वारा किए गए गैंगरेप के बारे में बताया। यह सुनकर पुलिस महिला को लेकर सिराली थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी ढाबा मालिक आनंद राजपूत और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीन आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।
