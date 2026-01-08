एमपी में महिला से 5 लोगों ने रातभर किया गैंगरेप

पीड़िता ने बताया कि जब वो घर पहुंची तो उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जिसके कारण वह अपने भाई को घटना के बारे में बता नहीं पाई थी। पीड़िता ने मोबाइल को चार्ज किया और अपने भाई से संपर्क कर अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया। उसके भाई ने उसे मोबाइल फोन से 112 डायल कर पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो महिला ने पांचों आरोपियों द्वारा किए गए गैंगरेप के बारे में बताया। यह सुनकर पुलिस महिला को लेकर सिराली थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी ढाबा मालिक आनंद राजपूत और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीन आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।