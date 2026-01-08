8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हरदा

एमपी में महिला से 5 लोगों ने रातभर किया गैंगरेप

mp crime: काम के बहाने बुलाकर महिला को शराब पिलाई और फिर पांच लोगों ने किया गैंगरेप, ढाबा संचालक और उसका एक साथी गिरफ्तार, तीन अभी फरार।

2 min read
Google source verification

हरदा

image

Shailendra Sharma

Jan 08, 2026

harda

प्रतीकात्मक तस्वीर

mp crime: मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी महिला को ढाबा मालिक सहित उसके चार साथियों ने काम के बहाने बुलाकर रातभर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित महिला ने सिराली थाने में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। घटना की जानकारी लगते ही एसपी शशांक, खिरकिया एसडीओपी रॉबर्ट गिरवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने ढाबा संचालक और उसके एक साथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पांच लोगों ने रातभर किया गैंगरेप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि खूदिया गांव के पास स्थित ढाबे का संचालक आनंद राजपूत मंगलवार शाम को ढाबे पर काम करने का कहकर उसे अपने साथ ले गया था। जब वह ढाबे पर पहुंची तो वहां पर उसके चार अन्य साथी शराब के नशे में मौजूद थे। जब मैंने उनसे कहा कि क्या काम करना है तो उन्होंने कहा कि अभी काम देते हैं। इसके बाद पांचों लोगों ने पकड़कर उसे जबरन शराब पिलाई। जब उसने विरोध किया तो पाचों आरोपी उसे उठाकर ढाबे के पास के खेत में बनी झोपड़ी में ले गए और रातभर उसके साथ गैंगरेप किया। जब सुबह उसे होश आया तो वह झोपड़ी से भागकर अपने घर पहुंची।

दो आरोपी गिरफ्तार, तीन फरार

पीड़िता ने बताया कि जब वो घर पहुंची तो उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जिसके कारण वह अपने भाई को घटना के बारे में बता नहीं पाई थी। पीड़िता ने मोबाइल को चार्ज किया और अपने भाई से संपर्क कर अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया। उसके भाई ने उसे मोबाइल फोन से 112 डायल कर पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो महिला ने पांचों आरोपियों द्वारा किए गए गैंगरेप के बारे में बताया। यह सुनकर पुलिस महिला को लेकर सिराली थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी ढाबा मालिक आनंद राजपूत और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीन आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 10:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / एमपी में महिला से 5 लोगों ने रातभर किया गैंगरेप

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मजदूरी करने वाले की बेटी बन गई ‘BSF की अफसर’, स्वागत के लिए उमड़ा पूरा गांव

harda news
हरदा

नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, बोल रहा- 'हमें भी जीने दो यार, हमारी भी लाइफ है'

HARDA
हरदा

70 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू, रेलवे डबल फाटक से नहीं आएंगे बड़े वाहन

70 Crore New Railway Overbridge construction Work begins harda mp news
हरदा

करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर खत्म किया आंदोलन, प्रमुख बोले- ‘सड़क नहीं अब सदन में बात होगी’

Karni Sena Protest End
हरदा

ASI पर नौकरानी से रेप का आरोप

harda
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.