Harda news: ‘लक्ष्मी तुम्हें बताना था…’ 11 बजे फोन कॉल के बाद सबको रूला गई लक्ष्मी, भाई को पता था सच

मृतका लक्ष्मी के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने इस साल कॉलेज में प्रवेश लिया था। तीन दिनों से वह कॉलेज भी जा रही थी लेकिन गांगला गांव का रहने वाला एक युवक उसकी बहन को लगातार फोन करके परेशान कर रहा था। बीते दिन सुबह भी करीब 11 बजे उसने फोन किया था। इसके बाद से लक्ष्मी काफी तनाव में आ गई थी। उसने इस बारे में किसी से कुछ बोला नहीं था लेकिन वह डर गई थी। मगर उसने माता-पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया और दोपहर को घर पर अकेले रहने के दौरान खुद को आग लगाकर जान दे दी। भाई ने पुलिस से कहा कि उसकी बहन को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि भाई बाद में यही बोल रहा कि लक्ष्मी को सबको सच बताना था।