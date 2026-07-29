किसानों के लिए हरदा विधायक का बड़ा ऐलान, किसान कल्याण कोष में देंगे 75 प्रतिशत वेतन

MLA RK Dogne मध्यप्रदेश में किसानों की माली हालत खराब है। वे कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। फसल खरीदी और खाद वितरण में अनेक दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करने की मांग के समर्थन में कई जिलों के हजारों किसान भोपाल में डेरा डाले बैठे हैं। ऐसी गहमागहमी में हरदा के विधायक डॉ. आरके दोगने ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने वेतन की ज्यादातर राशि किसानों के कल्याण के लिए देने की घोषणा की है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी किसानों के हित में कदम उठाया है। उन्होंने मूंग खरीदी को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसान, औने-पौने दामों पर मूंग बेच रहे हैं। यह उनके साथ अन्याय है।