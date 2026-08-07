अचलनाथ को चढ़ा सोना-हीरा, दानदाता ने लिखा- जांच करा लें, सब असली है

ग्वालियर. शहरवासियों की आस्था के केंद्र अचलेश्वर महादेव मंदिर की 13 दानपेटियां गुरुवार को खोली गईं। दानपेटियों से नकद राशि के साथ श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी कई अनूठी भेंट और भावनात्मक अर्जियां भी निकलीं। इस बार एक गुप्त दानदाता ने ब्रांडेड कंपनी का 22 कैरेट सोने का सिक्का और 0.56 ग्राम हीरा जड़ित 18 कैरेट की सोने की कान की बाली दान की। दानदाता ने साथ में लिखकर यह भी कहा कि आप इसकी जांच करवा सकते हैं, यह पूरी तरह असली है। दानपेटियों से परीक्षाओं में सफलता, नौकरी मिलने और प्रवेश दिलाने जैसी अनेक प्रार्थना-पत्र भी मिले। इसके अलावा चांदी के चार जोड़ी नाग-नागिन, दो बेलपत्र तथा जॉर्ज पंचम काल का एक चांदी का सिक्का भी निकला। अचलेश्वर न्यास के व्यवस्थापक राजेश पाराशर ने बताया कि दानपेटियों से कुल 6 लाख 79 हजार 740 रुपए प्राप्त हुए।