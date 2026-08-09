Gwalior news: तलाक का हकदार नहीं हो सकता ‘वर्चस्ववादी सोच’ रखने वाला पुरुष, हाइकोर्ट का फैसला

पति ने कहा कि वे 2006 से अलग रह रहे हैं, जबकि जिरह में स्वीकार किया कि वह 2009 में भी अपनी पत्नी के साथ सरकारी आवास में रहा था। जब पत्नी ने साथ रहने की इच्छा जताई, तो पति ने इनकार कर दिया। पति की ओर से तर्क दिया गया कि अब शादी पूरी तरह टूट चुकी है और सुलह असंभव है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना अपने आप में तलाक का आधार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को समाप्त करने का यह असाधारण अधिकार केवल देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास है, हाईकोर्ट के पास नहीं।