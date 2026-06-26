“तस्वीरें देख भागा पर नहीं मिली मुस्कान”, भाई ने प्रेमी रितिक का खोला बड़ा राज

Ashoknagar case - अशोकनगर में बड़ी वारदात हुई है। घर से जिम के लिए बुधवार शाम निकली युवती का शव 15 घंटे बाद हाईवे पर खेत में खड़ी कार से मिला। कार में एक युवक की लाश भी थी। उसके माथे में गोली लगी थी। युवती की पहचान सोनी कॉलोनी की 24 साल की मुस्कान जैन के रूप में की गई जबकि युवक का नाम ऋतिक सोनी है। वह 26 साल का था। इस मामले में अब मुस्कान के चचेरे भाई वर्धमान ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि मोबाइल पर एक के बाद एक कई तस्वीरें मिलते ही मुझे शंका हुई। मैं तुरंत घर पहुंचा पर मुस्कान नहीं मिली। वर्धमान का यह भी कहना है कि वे ऋतिक को जानते थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि ऋतिक शानो शौकत से भरी जिंदगी जीता था। वह आर्थिक रूप से भी बेहद संपन्न था।