‘गोली, कटा गला और खेत में 3 मोबाइल’, अशोकनगर में रितिक-मुस्कान की मौत को लेकर पुलिस के सामने 3 बड़े सवाल

जानकारी के मुताबिक, अशोकनगर निवासी रितिक और मुस्कान देर शाम अपने-अपने घरों से निकले थे। जब रात गहराने लगी और दोनों का कुछ अता-पता नहीं चला, तो परिवारों में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने कोतवाली थाने में दोनों की गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल कप ट्रेस कर लोकेशन निकाली तो वह ईसागढ़ रोड की तरफ मिली। पुलिस की टीम रात टीम बुधवार-गुरुवार रात करीब 3 बजे महाना गांव के पास सड़क किनारे एक कार पास पहुंची। कार के अंदर देखा तो सीट पर रितिक और मुस्कान के शव पड़े थे। पूरा केबिन खून से सना हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक एवं मृतिका पिछले लगभग 3-4 वर्षों से प्रेम संबंध में थे। मृतक रितिक के पिता राकेश सोनी ने बताया कि उनका बेटा और मुस्कान 2-3 साल पहले इंदौर में एक ही कंपनी में जॉब करते थे।